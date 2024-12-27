В Черноземье 28 декабря будет облачно, от -2°С до +1°С

В субботу, 28 декабря, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, местами небольшой снег. Температура будет варьироваться от -2°С до +1°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и Воронеже ночью ожидается облачность, температура составит -2°C. Днем — облачность, +1°C.

В Курске ночью будет облачно, температура опустится до -1°C. Днем также прогнозируется облачность, до +1°C.

В Липецке ночью прогнозируют -2°C, днем — 0°C. В течение суток в городе будет облачно.

В Орле ночью будет облачно, до 0°C. Днем ожидается облачность при +1°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -2°C, возможен небольшой снег. Днем обещают облачность с прояснениями, до 0°C.

Егор Якимов