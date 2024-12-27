Мишустин: в новогодние праздники правительство должно работать без выходных

Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что правительство РФ должно работать в новогодние праздники. Эти дни он назвал временем повышенного внимания для государственных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В эти дни все семьи встречаются с друзьями, близкими, путешествуют... И здесь правительство должно работать без выходных. Прошу держать ситуацию на контроле, все необходимые меры принимать оперативно»,— цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.

На заседании правительства Михаил Мишустин подвел итоги года. Он заявил, что разлив мазута на черноморском побережье отнесен к чрезвычайной ситуации федерального уровня, и попросил членов правительства помогать в ликвидации последствий. Господин Мишустин рассказал о развитии Кемеровской области, поддержке электронной промышленности и регионального здравоохранения, а также о высоком темпе строительства федеральных трасс.