В Анапской ЦРБ развернули 14 коек для пострадавших от ЧС

В Анапской центральной районной больнице создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Медучреждение подготовило 14 койко-мест в четырех палатах, оснащенных кислородными концентраторами. По данным вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, на текущий момент пациентов с отравлениями не зарегистрировано, однако госпитализирован один человек с бронхитом из-за переохлаждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

На побережье организовано дежурство пяти фельдшерских бригад. Волонтеры-медики работают в пунктах обогрева. Добровольцев обеспечивают защитными средствами, питанием и местами для проживания, а также необходимой медицинской помощью.

В регионе действует медиаштаб под руководством начальника регионального штаба по ликвидации ЧС Игоря Галася. Подразделение координирует информационные потоки между службами, работающими в зоне ЧС, средствами массовой информации и населением. За минувшие сутки колл-центр штаба обработал более 200 обращений от жителей края.

Лия Пацан