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Бывший глава Феодосии обжаловал приговор за мошенничество и взятку

Экс-глава Феодосии Андрей Лебедев подал апелляцию на приговор, по которому ему назначено восемь лет лишения свободы по делу о мошенничестве и взятке. Как пояснили ТАСС в Феодосийском горсуде, документы были поданы в срок, поэтому решение по делу далее будет принимать Верховный суд республики.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В начале декабря ГСУ СКР по Крыму и Севастополю признало господина Лебедева виновным в превышении должностных полномочий, мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере, вымогательстве и получении взятки (п. "в" ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сожительницу бывшего мэра подозревают в групповом мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Андрей Лебедев был осужден на восемь лет колонии строгого режима, его пособница — на четыре года колонии общего режима, отбывать которое она будет после достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Господина Лебедева избрали главой Феодосии в декабре 2021 года. Пробыв на посту полгода, он написал заявление об увольнении по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. В январе 2023-го его задержали по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и заключили под стражу.

В крымской прокуратуре поясняли, что Андрей Лебедев с декабря 2021 года по апрель 2022-го поручал подчиненным готовить договоры купли-продажи земельных участков, принадлежащих муниципалитету, по льготной цене. Кроме того, сотрудники по его указанию готовили постановления о бесплатной передаче земель в собственность. Ущерб, причиненный городу отчуждением пяти земельных участков, составил более 72 млн руб.

Экс-мэр потребовал от предпринимателя за прекращение проверок бизнеса взятку в 100 тыс. руб. Андрей Лебедев убедил жителя региона передать в собственность его сожительнице, которая выдавала себя за многодетную мать, дом якобы для улучшения ее жилищных условий. Как уточнили в СКР, на жилой дом и незаконно оформленные земельные участки в качестве обеспечительных мер наложен арест.

Татьяна Ручкина

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