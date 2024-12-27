Власти Италии одобрили покупку Piaggio Aerospace турецкой компанией Baykar

Частная турецкая оборонная компания Baykar Makina, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов, получила разрешение от итальянских властей на покупку компании Piaggio Aerospace. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства промышленности Италии. Финансовых условий сделки в документе не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piaggio Aerospace Фото: Piaggio Aerospace

Piaggio Aerospace, ранее известная как Piaggio Aero Industries, была основана в 1884 году. Она разрабатывает, производит и обслуживает самолеты, а также двигатели для военных и гражданских воздушных судов. В 2018 году итальянская компания объявила себя банкротом, а в 2020 году ее активы были выставлены на продажу.

Сообщая о согласовании продажи Piaggio Aerospace, министр промышленности Италии Адольфо Урсо отметил, что сделка гарантирует «восстановление работы компании при наличии ясных и амбициозных производственных целей». Саму Piaggio Aerospace министр назвал стратегическим активом Италии.

Алена Миклашевская