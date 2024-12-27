Прокуратура Удмуртии восстановила права более 200 студентов-сирот на проезд

В Ижевске прокуратура выявила нарушения прав детей-сирот, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, с начала учебного года студенты-сироты не получили единые проездные билеты из-за несвоевременной закупки бланков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После вмешательства прокуратуры и внесения представления в минсоцполитики Удмуртии права 236 студентов восстановили, и они получили проездные билеты.