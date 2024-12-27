Прокуратура Удмуртии восстановила права более 200 студентов-сирот на проезд
В Ижевске прокуратура выявила нарушения прав детей-сирот, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, с начала учебного года студенты-сироты не получили единые проездные билеты из-за несвоевременной закупки бланков.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
После вмешательства прокуратуры и внесения представления в минсоцполитики Удмуртии права 236 студентов восстановили, и они получили проездные билеты.