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Прокуратура Удмуртии восстановила права более 200 студентов-сирот на проезд

В Ижевске прокуратура выявила нарушения прав детей-сирот, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, с начала учебного года студенты-сироты не получили единые проездные билеты из-за несвоевременной закупки бланков.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После вмешательства прокуратуры и внесения представления в минсоцполитики Удмуртии права 236 студентов восстановили, и они получили проездные билеты.

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