В Тольятти дума спешно прекратила полномочия депутата Александра Шаркова

Сегодня, 27 декабря, депутаты гордумы Тольятти собрались на внеочередное заседание, чтобы решить вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата по одномандатному избирательному округу № 33 Александра Шаркова. Об этом сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодняшнее заседание, созванное в спешном порядке, явилось следствием кадрового решения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Вчера поздно вечером, 26 декабря, он рекомендовал ветерана СВО Александра Шаркова на пост главы Волжского района.

Как отметил председатель думы Сергей Рузанов, после прекращения полномочий господина Шаркова жители, проживающие на территории его избирательного округа, не останутся без внимания.

«Решение по закреплению полномочий депутата за одномандатным округом № 33 будет принято на очередном заседании думы в январе 2025 года, а пока курировать работу на округе буду я либо один из заместителей председателя думы»,— заявил господин Рузанов.

После ухода Александра Шаркова депутатам также предстоит выбрать нового председателя комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Алексей Алексеев