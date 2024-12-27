В тюрьме даже ремонт за взятки

Омский суд приговорил к пяти годам строгого режима и штрафу 3 млн руб. бывшего заместителя начальника лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №2 Александра Твардовского, признав его виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, тюремщик обложил данью заключенных. Те, кто отказывался платить, получали угрозы физического или дисциплинарного наказания, согласившиеся с его предложением — дополнительные свидания, передачи и звонки на волю. За два с половиной года родственники осужденных передали обвиняемому деньги, стройматериалы и сантехнику на сумму около 1,5 млн руб. В судебных прениях прокуратура требовала для Александра Твардовского 13-летний срок и 20-миллионный штраф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора бывшему заместителю начальника лечебно-исправительного учреждения №2 Александру Твардовскому

Фото: СУ СК России по Омской области Вынесение приговора бывшему заместителю начальника лечебно-исправительного учреждения №2 Александру Твардовскому

Фото: СУ СК России по Омской области

Суд сегодня вынес приговор бывшему замначальника ЛИУ № 2 УФСИН России по Омской области Александру Твардовскому по делу о коррупции.

Как рассказала «Ъ» официальный представитель регионального управления СКР Лариса Болдинова, уголовное дело в отношении подполковника внутренней службы Твардовского возбудили в апреле 2022 года, в его основу легли материалы омского УФСБ. По версии следствия, замначальника ЛИУ №2 вымогал взятки у только что прибывших заключенных, осужденных за наркотики, предварительно выяснив достаток их родственников. Сам тюремщик не рисковал, переговоры вели его доверенные лица из числа зэков.

В случае отказа платить осужденному обещали создать невыносимые условия, угрожая физическими либо дисциплинарными наказаниями.

Согласившиеся с предложением оказывались под покровительством подполковника Твардовского: им полагались дополнительные свидания, передачи, телефонные звонки на волю, они без ограничений посещали местный спортзал, свободно передвигались по исправительному учреждению.

Согласно информации СКР, с января 2019 года по август 2021 года родственники осужденных передали тюремщику деньги, стройматериалы и сантехнику на сумму около 1,5 млн руб. На них он отремонтировал служебный кабинет, начал строительство загородного коттеджа. По результатам расследования Александру Твардовскому предъявили обвинение в десяти эпизодах получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Претензии следствия в свой адрес Александр Твардовский отрицает. 11 месяцев он провел в СИЗО, после чего его отпустили сначала под домашний арест, а затем под подписку о невыезде. В ноябре 2023 года бывший тюремщик предстал перед судом.

По информации прокуратуры Омской области, сторона обвинения запросила для него 13 лет заключения и штраф в размере 20 млн руб., потребовав лишить бывшего замначальника ЛИУ-2 звания подполковника внутренней службы.

Сегодня, 27 декабря, состоялось заключительное заседание.

Суд применил к обвиняемому ст. 64 УК РФ, которая позволяет назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией инкриминируемых ему статей УК,— экс-тюремщику грозило от семи лет лишения свободы и выше. Почему на такие послабления пошел суд, неизвестно: в заседании были оглашены только вводная и резолютивная части приговора. В итоге Александру Твардовскому дали пять лет колонии строгого режима и штраф в размере 3 млн руб. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Омской области, после оглашения приговора обвиняемого взяли под стражу.

Константин Воронов, Новосибирск