Рождение устриц и цыплят на киноэкране

Доктор Чарльз Херм из Нью-Йорка провел первые опыты с изобретенным часовым киноаппаратом для микроскопических съемок и достиг громадных результатов. Он смог заснять целый ряд биологических процессов, которые до сих пор наблюдению и изучению не поддавались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Чарльз Херм снял несколько картин. Самая замечательная из них — о жизни устриц. Она даст возможность биологам заняться искусственным разведением устриц. Процесс развития этих моллюсков таков. В воде плавают миллиарды яиц. Самец-устрица, плавая в воде, выпускает сперму, которая должна оплодотворить яйца. По выходу зародыша из яйца он с молниеносной скоростью поднимается на поверхность воды. Это движение до сих пор ускользало от исследователей. Снятая при помощи аппарата Херма картина дала возможность определить характер этого движения.

Еще в одной картине показан процесс развития яйца в инкубаторе. Для этого доктор Херм вырезал в яйце квадрат со стороной три четверти дюйма, вставил в него стекло, замурованное парафином, а к стеклу прикрепил киноаппарат с механизмом для автоматической съемки каждые десять минут. После 33 часов съемки стал виден процесс формирования сердца у зародыша и его укрепления. После нескольких недель беспрерывной автоматической съемки получилась картина, полностью и с колоссальной точностью изображающая процессы развития в яйце. Это дало биологии ряд ценнейших, ранее неизвестных сведений.

О киноаппарате для микроскопической съемки в 1924 году писал журнал «Огонек».

Материал подготовил Алексей Алексеев