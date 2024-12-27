Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рождение устриц и цыплят на киноэкране

100 лет назад был создан киноаппарат для микроскопической съемки

Доктор Чарльз Херм из Нью-Йорка провел первые опыты с изобретенным часовым киноаппаратом для микроскопических съемок и достиг громадных результатов. Он смог заснять целый ряд биологических процессов, которые до сих пор наблюдению и изучению не поддавались.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Чарльз Херм снял несколько картин. Самая замечательная из них — о жизни устриц. Она даст возможность биологам заняться искусственным разведением устриц. Процесс развития этих моллюсков таков. В воде плавают миллиарды яиц. Самец-устрица, плавая в воде, выпускает сперму, которая должна оплодотворить яйца. По выходу зародыша из яйца он с молниеносной скоростью поднимается на поверхность воды. Это движение до сих пор ускользало от исследователей. Снятая при помощи аппарата Херма картина дала возможность определить характер этого движения.

Еще в одной картине показан процесс развития яйца в инкубаторе. Для этого доктор Херм вырезал в яйце квадрат со стороной три четверти дюйма, вставил в него стекло, замурованное парафином, а к стеклу прикрепил киноаппарат с механизмом для автоматической съемки каждые десять минут. После 33 часов съемки стал виден процесс формирования сердца у зародыша и его укрепления. После нескольких недель беспрерывной автоматической съемки получилась картина, полностью и с колоссальной точностью изображающая процессы развития в яйце. Это дало биологии ряд ценнейших, ранее неизвестных сведений.

О киноаппарате для микроскопической съемки в 1924 году писал журнал «Огонек».

Материал подготовил Алексей Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...