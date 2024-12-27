Территорию у монумента Дружбы застроят домами высотой до 48 этажей

Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории за монументом Дружбы. Планировочная документация разработана Акционерной компанией «Востокнефтезаводмонтаж».

Участок ограничен проспектом Салавата Юлаева, Коммунистической и Посадской улицами, территорией сквера и улицей Октябрьской революции. Его площадь — 13,9 га.

На участке планируется снести капитальные и металлические гаражи, административное здание, частные одно- и двухэтажные дома, а также многоквартирные пятиэтажки и общежитие БГМУ. На освободившейся площади построят восемь жилых комплексов с домами переменной этажности (от шести до 48 этажей) с встроенными и пристроенными коммерческими помещениями и паркингом, а также детский сад на 410 мест. Местами в общеобразовательных учреждениях жителей квартала обеспечат в образовательной школе, которая проектируется в квартале, ограниченном проспектом Салавата Юлаева, улицей Мингажева и Коммунистической (до улицы Бехтерева), при этом образовательное учреждение будет работать в две смены.

Площадь проектируемого жилого фонда — 237,3 тыс. кв. м, в новых домах будут жить 5,9 тыс. человек.

Площадь отведенных под снос объектов составляет 7 тыс. кв. м. Часть застройки площадью 3,2 тыс. кв. м будет сохранена, в том числе — объекты культурного наследия (два дома особняка Поносовых, пожарная часть с каланчой, усадьба Герасимова и другие).

Наталья Балыкова