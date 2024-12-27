Ростовчанка хочет отсудить у Euroclear 2,5 млн рублей из-за блокировки облигаций Credit Suisse
Арбитражный суд Ростовской области в январе рассмотрит требование индивидуального предпринимателя Ольги Луневой о взыскании 2,484 млн руб. убытков с Euroclear Bank. Об этом сообщается на сайте суда.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Согласно иску госпожи Луневой, убытки возникли из-за блокировки Euroclear принадлежащих ей облигаций банка Credit Suisse номинальной стоимостью 2 млн руб. и выплат купонного дохода по ним на 484 тыс. руб.
Euroclear - это базирующаяся в Бельгии международная компания, предоставляющая финансовые услуги. Она специализируется на клиринге и расчётах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», ростовский арбитражный суд уже выносил решения по искам ростовчан к Euroclear по поводу блокировки их активов из-за антироссийских санкций Евросоюза.