Новых выбросов мазута на побережье Краснодарского края не выявили

В Краснодарском крае за последние сутки не выявили новых выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель оперативного штаба региона Игорь Галась, работающий на месте ЧС, провел заседание оперштаба. На нем стало известно, что в ООПТ «Озеро Соленое» укрепляют дамбу, чтобы на особо охраняемую природную территорию не попали нефтепродукты из Черного моря.

В Анапе убирают берег протяженностью 42 км. Там идет постоянный мониторинг, подчеркивают в оперштабе.

Утром 27 декабря работу по уборке пляжей возобновили волонтеры из 41 муниципалитета, за каждым из которых закреплен определенный участок. Очищать территории представители городов и районов будут до полной ликвидации последствий ЧС, отмечают власти.

Сегодня завершили подготовку к запуску площадки временного хранения нефтепродуктов в хуторе Воскресенском. Ее площадь — 2,8 га.

Татьяна Ручкина