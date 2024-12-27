В Ярославле представили букварь езидского языка

В Ярославле презентовали второй тираж букваря езидского языка. Об этом сообщили в мэрии.

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Фото: мэрия Ярославля Букварь

Фото: мэрия Ярославля

Книга была издана в Ярославле впервые в 2022 году. Автором идеи является историк и этнограф Титал Полатов. Он на протяжении 35 лет работал в школе в селе Тиллик. Как поясняют в мэрии, подобных учебников сейчас крайне мало.

Учебник нужен для первоначального обучения грамоте. В основу книги взят русский алфавит с добавлением некоторых букв для более точного, объемного выражения слов и мыслей, имеющихся в езидском языке и речи. С помощью учебника дети смогут узнать не только алфавит, но и познакомиться со знаменитыми езидами, народными сказаниями и стихами.

Ярославская областная общественная организация «Езиды» существует более 25 лет. Она была первой официально зарегистрированной на территории Российской Федерации. Диаспора принимает участие в общественной, политической и культурной жизни.

Алла Чижова