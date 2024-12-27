Волонтеры «Аэродинамики» помогают очищать побережье Анапы от нефти
Холдинг «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы) направил команду добровольцев из трех воздушных гаваней для помощи в устранении последствий нефтяного разлива у побережья Анапы. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Волонтеры участвуют в очистке прибрежных зон от нефти и мазута, собирают загрязненный песок и грузят мешки в специальный транспорт. В специально созданном центре помощи добровольцы также занимаются спасением птиц, пострадавших от нефтяной пленки.
«Мы приехали командой волонтеров, тех кто смог в предновогодней суматохе оставить работу, семьи и оказать помощь Черному морю – нашему главному богатству. Работа в аэропорту – это всегда большая ответственность и зачастую тяжелый труд. Поэтому физических нагрузок мы не боимся и готовы приложить все свои усилия, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями случившегося», – заявил председатель рабочего совета Международного аэропорта Сочи Евгений Хорошев.
Компания закупила и передала в волонтерский центр материалы и средства индивидуальной защиты для добровольцев, которые продолжат работу в новогодние праздники.