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В Ростове потушили пожар в каюте сухогруза

Утром, 27 декабря, пожарные ликвидировали возгорание на площади 9 кв. м. в каюте сухогруза, стоящем в порту Ростовского зернового терминала на ул. 1-я Луговая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

На месте пожара было обнаружено тело 69-летнего мужчины. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание элекрообогревателя. В тушении было задействовано 4 единицы техники и более 20 спасателей.

Розлива топлива нет.

Ева Китаева

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