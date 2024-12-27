В Ростове потушили пожар в каюте сухогруза

Утром, 27 декабря, пожарные ликвидировали возгорание на площади 9 кв. м. в каюте сухогруза, стоящем в порту Ростовского зернового терминала на ул. 1-я Луговая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

На месте пожара было обнаружено тело 69-летнего мужчины. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание элекрообогревателя. В тушении было задействовано 4 единицы техники и более 20 спасателей.

Розлива топлива нет.

Ева Китаева