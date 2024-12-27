Суд в Краснодаре отменил сделку по покупке фирмы у центра имени Федорова

Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о возврате в собственность МНТК «Микрохирургия глаза им. Федорова» бывшую дочернюю фирму «Протасово МГ», которую медучреждение продало краснодарскому застройщику «Стройкомкраснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд признал недействительными результаты аукциона (от 19 апреля 2024 года) о продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Протасово МГ», а также договор купли-продажи актива (от 25 апреля 2024 года), заключенный между ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России и ООО СЗ «Стройкомкраснодар».

В материалах дела говорится, что «Специализированный застройщик (СЗ) "Стройкомкраснодар"» приобрел актив в апреле текущего года на аукционе. Генпрокуратура потребовала признать недействительными результаты аукциона и аннулировать договор купли-продажи между МНТК «Микрохирургия глаза» и СЗ «Стройкомкраснодар».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Стройкомкраснодар"» зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 2023 года, учредители – Людвиг Индоян, Рубен Хуршудян, Светлана Стоянко и Станислав Цакиров. Компания специализируется на деятельности застройщика-заказчика и генподрядчика.

Как сообщал ранее «Ъ-Юг», ООО «Протасово МГ» (городской округ Мытищи Московской области) зарегистрировано в 2002 году, основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка в 2023 году – 13,8 млн руб., убыток – 9,7 млн руб. До апреля текущего года учредителем общества был МНТК «Микрохирургия глаза», который реализовал 100% долей ООО «Протасово МГ» на площадке Российского аукционного дома (РАД) с начальной ценой 81 млн руб. Итоговая цена продажи в открытом доступе не приведена, при этом на сайте РАД указано, что аукцион проходил с повышением цены.

По данным РАД, в собственности «Протасово МГ» находятся 10 участков земель населенных пунктов в Московской области (Мытищи и Дмитровский район) общей площадью 3,6 га.

Целевое назначение участков – складские комплексы, ИЖС, объекты социально-культурного назначения. Также бывшей «дочке» МНТК «Микрохирургия глаза» принадлежит участок сельхозугодий в Мытищах площадью 27 га.

Тат Гаспарян