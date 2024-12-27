Роспотребнадзор закрыл пекарню «Сладкое Соленое» в Ростове из-за кишечной инфекции

После проверки Роспотребнадзора было закрыто предприятие общественного питания «Сладкое Соленое» на ул. Ленина, 112 в Ростове. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, при проведении проверки деятельности ИП Кареян А.П. были выявлены «многочисленные грубые нарушения» санитарных правил, которые привели к возникновению очага кишечной инфекции.

По итогам проверки Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности проблемной точки общепита. После этого уже суд принял решение о приостановке ее работы на 30 суток.

Сергей Иванов