Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор закрыл пекарню «Сладкое Соленое» в Ростове из-за кишечной инфекции

После проверки Роспотребнадзора было закрыто предприятие общественного питания «Сладкое Соленое» на ул. Ленина, 112 в Ростове. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, при проведении проверки деятельности ИП Кареян А.П. были выявлены «многочисленные грубые нарушения» санитарных правил, которые привели к возникновению очага кишечной инфекции.

По итогам проверки Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности проблемной точки общепита. После этого уже суд принял решение о приостановке ее работы на 30 суток.

Сергей Иванов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...