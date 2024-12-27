В Анапе подготовили площадку для накопления загрязненного мазутом песка

В хуторе Воскресенском Анапы завершается создание перевалочного пункта для временного хранения загрязненного грунта с пляжей. Площадка прошла проверку Роспотребнадзора 27 декабря, сообщили в региональном оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На территории в 2,8 га уложили асфальтовое покрытие толщиной 15 сантиметров, оборудовали обваловку по периметру и подготовили котлованы для сбора поверхностных ливневых стоков. Для защиты воздуха от загрязнения приобрели влагостойкий брезент, которым будут накрывать привезенный грунт.

«Сейчас главная задача: как можно быстрее вывезти с пляжей загрязненный песок. Роспотребнадзор подтвердил, что площадка соответствует нормам. Планируем в ближайшее время начать завозить сюда грунт. А уже отсюда - на утилизацию. Временную площадку очистим от свезенного грунта в течение 2-3 месяцев», – сообщил первый вице-губернатор, руководитель оперативного штаба Краснодарского края Игорь Галась.

В инспекции объекта также участвовали мэр Анапы Василий Швец, руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева, представители МЧС и министерства ТЭК и ЖКХ региона.

Наталья Решетняк