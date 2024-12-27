Детский сад на 140 мест ввели в эксплуатацию в Невском районе

Детский сад на 140 мест откроется на улице Белышева в Невском районе. Объект уже введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе Смольного.

Это второй корпус детсада № 107, здание расположено по адресу «улица Белышева, дом 3, корпус 2, строение 1». Заказчиком объекта выступал Фонд капитального строительства и реконструкции, в качестве подрядчика было выбрано ООО «СУАР-Групп».

Площадь здания — 3 950,4 кв. м. В новый детский сад смогут ходить 140 малышей — начиная с ранних лет и заканчивая группой старшего возраста.

«В каждой группе есть раздевалка, туалет, игровая, буфетная и спальня, каждая групповая ячейка — непроходная, удобно связанная со всеми необходимыми помещениями и имеющая два эвакуационных выхода»,— рассказали в администрации.

На территории детского сада также будет размещен бассейн, зал для музыкальных занятий, кружковые комнаты и физкультурный зал. На улице дети смогут играть на площадках с теневыми навесами.

Ранее «Ъ-СПб» писал о завершении строительства лечебно-диагностического корпуса больницы № 40 в Сестрорецке.

Дарья Астанина