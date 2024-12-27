Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, на чем сделал акцент производитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Acer Фото: Acer

В российской рознице появилась новинка Acer — модель монитора Vero V277UE. Этот 27-дюймовый аппарат, оснащенный IPS-матрицей с разрешением QHD, по заверениям производителя, обеспечивает отличное качество изображения. Свои утверждения вендор строит на основе характеристик новинки. В первую очередь речь идет об охвате 99% цветовой палитры sRGB и способности отображать до 16,7 млн цветов. Частота обновления экрана достигает 100 Герц, что гарантирует плавность изображения. На этом этапе стоит признать, что в качестве решения для геймеров Vero V277UE не годится. Любители игр, особенно шутеров, довольно щепетильно относятся к числу кадров, которые способен отобразить монитор за секунду.

Новинка Acer в аудиторию геймеров не целилась. Приоритеты у создателей были другие, к примеру, они озаботились внешним видом. В итоге новинка получила безрамочный дизайн ZeroFrame. Он отвечает за современный и минималистичный вид устройства, считает вендор. Особое внимание при создании монитора производитель уделил зеленой повестке: корпус на 85% состоит из переработанного пластика, а еще на 5% — из пластика, собранного у побережья океанов. Это должно отразить стремление Acer к сохранению окружающей среды, считают в компании.

О пользователях монитора тоже позаботились: для защиты их зрения инженеры снабдили Vero V277UE технологией Acer VisionCare 2.0. Она подразумевает функцию BlueLightShield, уменьшающую вредное воздействие синего цвета, а также технологию AMD Freesync, которая, в свою очередь, обеспечивает плавную отрисовку графики, чтобы глазки не уставали как можно дольше. Для сопряжения с внешним миром у монитора есть DisplayPort 1.2 и пара HDMI 2.0. Внутри корпуса хватило места и для аудиосистемы с двумя динамиками мощностью по 2 Вт каждый. Монитор оснащен подставкой с регулировкой угла наклона от -5 до +25 градусов, а также поддерживает настенное крепление веса 100х100.

Александр Леви