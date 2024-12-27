АНО «Диалог» подала в суд против Минюста США

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» направила иск в окружной суд штата Пенсильвания, США. Дело инициировано в ответ на обвинения компании в распространении недостоверной информации и незаконное изъятие ее домена. Ответчиками по делу выступают Соединенные Штаты Америки и Министерство юстиций США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al Drago, Reuters Фото: Al Drago, Reuters

«Этим иском мы оспариваем доказательную базу, которую ранее такой же американский суд признал достаточной для выдачи первоначального ордера на конфискацию в сентябре доменов, связанных с ''Диалогом''. Мы упоминаемся только в трех пунктах заявления ФБР, состоящего из 158 пунктов, и в нем нет никаких доказательств подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей»,— рассказал гендиректор организации Владимир Табак.

Согласно правилам судебной процедуры, в течение следующих 15 дней ответчики должны предоставить официальный ответ по иску. Информация о том, кто будет судьей и прокурором, на данный момент не разглашается.

«Мы считаем, что располагаем достаточными доказательствами, и уверены в своей позиции»,— сообщил господин Табак.

4 сентября Минюст США заблокировал 32 интернет-домена, которые, по его данным, использовались российскими властями для оказания влияния на общественное мнение в США. Власти объяснили это тем, что данные домены «тайно распространяли российскую правительственную пропаганду» с целью уменьшения международной поддержки Украины, укрепления пророссийских взглядов и влияния на избирателей перед предстоящими выборами президента США.