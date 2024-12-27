Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АНО «Диалог» подала в суд против Минюста США

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» направила иск в окружной суд штата Пенсильвания, США. Дело инициировано в ответ на обвинения компании в распространении недостоверной информации и незаконное изъятие ее домена. Ответчиками по делу выступают Соединенные Штаты Америки и Министерство юстиций США.

Фото: Al Drago, Reuters

Фото: Al Drago, Reuters

«Этим иском мы оспариваем доказательную базу, которую ранее такой же американский суд признал достаточной для выдачи первоначального ордера на конфискацию в сентябре доменов, связанных с ''Диалогом''. Мы упоминаемся только в трех пунктах заявления ФБР, состоящего из 158 пунктов, и в нем нет никаких доказательств подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей»,— рассказал гендиректор организации Владимир Табак.

Согласно правилам судебной процедуры, в течение следующих 15 дней ответчики должны предоставить официальный ответ по иску. Информация о том, кто будет судьей и прокурором, на данный момент не разглашается.

«Мы считаем, что располагаем достаточными доказательствами, и уверены в своей позиции»,— сообщил господин Табак.

4 сентября Минюст США заблокировал 32 интернет-домена, которые, по его данным, использовались российскими властями для оказания влияния на общественное мнение в США. Власти объяснили это тем, что данные домены «тайно распространяли российскую правительственную пропаганду» с целью уменьшения международной поддержки Украины, укрепления пророссийских взглядов и влияния на избирателей перед предстоящими выборами президента США.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...