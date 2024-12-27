22-й случай бешенства подтвердили в Удмуртии с начала года

В деревне Лысово в Сарапульском районе обнаружили труп лисицы, у которой подтвердили бешенство, сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии (ГУВ). Это 22-й случай заболевания в регионе с начала 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Территория Удмуртии остается неблагополучной по заболеванию бешенством среди животных. В этом году было зафиксировано почти в два раза больше случаев, чем в 2023 году»,— отмечает начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней ГУВ Алексей Гуров.

В ведомстве добавили, что в 2024 году разложили более 400 тыс. доз оральной вакцины для дикой фауны, вакцинировали 247 тыс. сельхозживотных и 86 тыс. собак и кошек. В республике организована бесплатная вакцинация животных от бешенства в государственных ветеринарных станциях и лечебницах.