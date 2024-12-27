Ушел из жизни основатель Краснодарского университета МВД Ричард Балясинский

В Краснодарском крае скончался почетный гражданин Краснодара, Герой труда Кубани, заслуженный сотрудник МВД и основатель Краснодарского университета МВД России Ричард Балясинский. Об этом сообщает пресс-служба Прикубанского округа города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Прикубанского округа Краснодара Фото: пресс-служба Прикубанского округа Краснодара

Ричард Балясинский умер в возрасте 97 лет. На протяжении долгих лет он работал в системе органов правопорядка, в уголовном розыске. Он занимал пост следователя, заместителя начальника отдела охраны общественного порядка и ГАИ УВД края.

Благодаря его усилиям была основана Краснодарская школа милиции, которая впоследствии стала университетом МВД России. После выхода на пенсию он возглавил ветеранскую организацию университета. Ее цель — сохранить традиции, которые являются основой работы правоохранительных органов.

Завтра, 28 декабря, в большом зале траурных церемоний на Славянском кладбище с 14:00 до 15:00 пройдет траурная церемония прощания с Ричардом Балясинским.

Алина Зорина