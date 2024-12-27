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Завершено строительство школы в ростовском микрорайоне Темерник

Во втором микрорайоне Темерник Ростова-на-Дону завершено строительство школы на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба министерства строительства Ростовской области

Фото: пресс-служба министерства строительства Ростовской области

Общая площадь пятиэтажной школы превышает 25,2 тыс. кв. м. В школе оборудованы три лифта, два спортивных зала и большой актовый зал. «Концепция школы основана на профиле авиастроения, поэтому в ней будет установлен настоящий авиатренажер»,— отмечается в сообщении. Сейчас на объекте ведутся пусконаладночные работы.

Кристина Федичкина

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