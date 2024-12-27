В 2024 году сборочный цех ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») произвел 147 ячеек комплектных распредустройств (КРУ) и комплектных распредустройств наружной установки (КРУН) среднего напряжения. В каждой ячейке размещено электротехническое оборудование релейной защиты и автоматики, телемеханики, средств сбора и передачи информации.

Ячейки КРУ 10 кВ, произведенные ООО «БЭСК Инжиниринг»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Большая часть ячеек смонтирована или находится в процессе монтажа на строящихся и реконструируемых подстанциях. Ячейки КРУ и КРУН 10 кВ уже в работе на введенных в текущем году подстанциях «Осоргино» в Уфимском районе и «Юлдаш» - в г. Благовещенске. Также ячейки подготовлены к установке на строящихся подстанциях «Алга» в Ишимбайском районе, смонтированы на ПС «Алаторка» - в Иглинском районе и «Инорс» - в г. Уфе. Помимо этого, ячейки башкирского производства будут смонтированы на реконструируемой подстанции «Нагаево» и на строящемся КТПН «Аэропорт» в пригородах столицы республики, а также на блочных комплектных трансформаторных подстанциях в г. Уфе.

Таким образом, ООО «БЭСК Инжиниринг» диверсифицирует свою деятельность, укрепляя свои позиции не только на рынке проектирования и строительства энергообъектов, но и на рынке производства электротехнического оборудования. Благодаря этому решаются сразу две задачи: с одной стороны, в республике локализуется производство электротехнического оборудования, с другой, это оборудование устанавливается на подстанциях республики и тем самым способствует росту ее экономического потенциала.

ООО «Башкирэнерго»