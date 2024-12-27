Зимние приключения с выгодой от Уралсиба

Каждую зиму Банк Уралсиб помогает создавать праздничную атмосферу и отличное новогоднее настроение для жителей нашего любимого города. Зовем всех на каток и горку!

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Всем владельцам карт Уралсиба дарим скидку 25% при оплате нашими картами:

Каток на Горсовете (площадь им. Ленина, пр-т Октября, д. 79/2) – скидка на вход и прокат коньков;

Уралсиб Мега каток и горка (ТЦ «Мега»: ул. Рубежная, д. 174) – скидка на вход, прокат коньков и тюбингов;

Каток на Акбузате (ул. Менделеева, д. 217а к1) – скидка на вход и прокат коньков.

Кроме того, на всех локациях вас ждет горячий ароматный кофе со специальной скидкой при оплате любой картой Банка Уралсиб.

Если карты нет – оформите онлайн. Время есть – предложение действует до 8 марта 2025 года!*

Более подробно о картах Уралсиба и условиях по ним можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* дата завершения действия предложения зависит от периода работы катка и погодных условий.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»