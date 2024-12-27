В деревне Бахтигильдино Батыревского округа Чувашии завершилась реконструкция здания начальной школы — детского сада со спортивным залом стоимостью 118 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии открыли школу-детсад после реконструкции за 118 млн рублей

Фото: Пресс-служба главы Чувашской Республики В Чувашии открыли школу-детсад после реконструкции за 118 млн рублей

Фото: Пресс-служба главы Чувашской Республики

Обновленное учреждение рассчитано на 15 учеников начальных классов и 15 дошкольников. В здании оборудованы учебные кабинеты, пространство для дошкольной группы, медицинский кабинет и спортивный зал.

На реконструкцию было выделено 118 млн руб., еще 9,5 млн руб. направлено на закупку оборудования, мебели и техники.

Школа обслуживает несколько населенных пунктов, включая поселок Люля, находящийся в 15,5 км от Бахтигильдино, поселок Ульяновка (7 км) и деревню Балабаш-Нурусово (4 км). Для детей организован подвоз школьным автобусом.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, это первое в республике экспериментальное малоформатное учреждение для детей из удаленных населенных пунктов, которое обеспечит равный доступ к качественному образованию.

Анар Зейналов