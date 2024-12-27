Ириклинское водохранилище будет сбрасывать воду в 2-3 раза больше среднегодовых показателей

С пятницы, 27 декабря, Ириклинское водохранилище будет сбрасывать 60 куб. м воды в секунду. Это в 2-3 раза выше среднегодовых показателей за многие годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Режим повышенного сброса установлен до 1 февраля 2025 года. Однако его могут скорректировать в любой момент при получении соответствующих обосновывающих сведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вопрос увеличения объема сброса с гидроузла рассматривался по поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Такая мера направлена «на создание гарантированно увеличенной свободной емкости водохранилища к началу паводка 2025 года и исключение резкого повышения сбросных расходов в пик половодья».

При принятии решения об увеличении объема сброса воды учитывали опыт аномального прохождения паводка в текущем году, результаты комплексного анализа имеющихся прогнозных параметров, фактических показателей окружающей среды, сведений о состоянии отремонтированных дамб Орска.

В период подготовки к паводку 2025 года все координирующие и контролирующие службы будут работать в режиме повышенной готовности. Следующее заседание по регулированию режима работы Ириклинского водохранилища пройдет 9 января.

Руфия Кутляева