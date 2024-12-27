«Альбит» взыскивает с Управления казны Башкирии 6 млн рублей за экспертизу ОКН

ООО «Альбит» взыскивает с Управления имуществом казны Башкирии 6 млн руб. задолженности и пени по двум госконтрактам 2023 года. Заявление компании зарегистрировано арбитражным судом Башкирии.

По данным Rusprofile, контракты были заключены на проведение историко-культурной экспертизы и разработку проекта предмета охраны памятников культуры в Уфе — здания «Полиция главная» на Октябрьской революции, 14 и Городского Чижевского здания на Октябрьской революции, 7. Экспертиза проводилась для ремонта памятников. Общая сумма контрактов составила 5,3 млн руб.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 30 января.

ООО «Альбит» зарегистрировано в 2018 году в Уфе, основной профиль компании — работы по сохранению памятников культуры. Учредителем компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Павел Ворфоломеев. По данным Rusprofile, в 2023 году чистая прибыль «Альбита» составила 17 млн руб. при выручке 936 млн руб.

Идэль Гумеров