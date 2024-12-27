Жителю Татарстана грозит срок за автокредит в Ижевске по поддельному паспорту

В Ижевске задержали безработного, ранее судимого жителя Татарстана, которого подозревают в мошенничестве при оформлении автокредита. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

43-летний подозреваемый через интернет заказал паспорт на другое лицо. В январе он приехал в Ижевск и в одном из автосалонов оформил кредит на 1,9 млн руб. на покупку автомобиля. Иномарку злоумышленник продал, деньги потратил на личные нужды, в том числе на погашение долгов.

На него возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.