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В Самарской области жителю назначили штраф в 1,4 млн рублей за срубленные деревья дуба

Кинельский районный суд признал жителя региона виновным в совершении преступления по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в августе 2023 года министерство получило сигналы с фотоловушки в лесном массиве в районе Чубовки. Кинельские лесники и лесоохрана задержали нарушителя, при нем были девять незаконно срубленных деревьев дуба. По данному факту возбудили уголовное дело, но нарушитель скрылся.

В текущем году его поймали. Суд назначил нарушителю штраф в размере 1,4 млн руб. за ущерб лесному хозяйству.

Руфия Кутляева

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