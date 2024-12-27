В Самарской области жителю назначили штраф в 1,4 млн рублей за срубленные деревья дуба
Кинельский районный суд признал жителя региона виновным в совершении преступления по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, в августе 2023 года министерство получило сигналы с фотоловушки в лесном массиве в районе Чубовки. Кинельские лесники и лесоохрана задержали нарушителя, при нем были девять незаконно срубленных деревьев дуба. По данному факту возбудили уголовное дело, но нарушитель скрылся.
В текущем году его поймали. Суд назначил нарушителю штраф в размере 1,4 млн руб. за ущерб лесному хозяйству.