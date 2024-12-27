Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2024 году в Татарстане сформировали 67 контейнерных поездов и 10 экспрессов

За 11 месяцев текущего года в Республике Татарстан сформировали 67 контейнерных поездов и 10 грузовых экспрессов. Об этом сообщил замначальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Александр Черемнов.

Сформированные составы перевезли почти 20,9 тыс. тонн грузов, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В период с января по ноябрь 2024 года Горьковская магистраль отправила 431 грузовой поезд по согласованному с клиентами расписанию, что на 63% больше показателей прошлого года и позволило дополнительно перевезти свыше 348 тыс. тонн грузов.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...