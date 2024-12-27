В 2024 году в Татарстане сформировали 67 контейнерных поездов и 10 экспрессов

За 11 месяцев текущего года в Республике Татарстан сформировали 67 контейнерных поездов и 10 грузовых экспрессов. Об этом сообщил замначальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Александр Черемнов.

Сформированные составы перевезли почти 20,9 тыс. тонн грузов, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В период с января по ноябрь 2024 года Горьковская магистраль отправила 431 грузовой поезд по согласованному с клиентами расписанию, что на 63% больше показателей прошлого года и позволило дополнительно перевезти свыше 348 тыс. тонн грузов.

Влас Северин