МЧС не ожидает катастрофических паводков на Дону весной 2025 года

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что министерство готовится к паводкоопасному периоду. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Министр назвал регионы, в которых возможны высокие уровни воды весной 2025 года. В частности, такие риски есть в Сибири на реках Обь, Тобол и Ишим. Также возможны подтопления в Курганской и Тюменской области из-за повышенных сбросов с казахстанских гидроэлектростанций.

По словам Александра Куренкова, в европейской части страны неблагоприятные погодные условия могут привести к опасному разливу рек в Башкирии, Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Оренбургской областях и во всех регионах Центрального федерального округа.

Сергей Иванов