Девелопер из Челябинска построит ЖК комфорт-класса в Екатеринбурге на Уралмаше

Челябинский девелопер «Группа голос» получила разрешение на строительство жилого комплекса комфорт-класса в Екатеринбурге в районе Уралмаша. Как сообщили в пресс-службе компании, проект реализуется в рамках комплексной застройки территории в границах ул. Машиностроителей — пр. Космонавтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Проект прорабатывается в партнерстве с "Гринвич недвижимость". Старт продаж ожидается в начале 2025 года», — говорится в сообщении на официальном сайте.

Напомним, «УГМК-Застройщик» будет развивать промышленную территорию на Уралмаше, застройка начнется с угла ул. Машиностроителей и пр. Космонавтов, рядом со станцией метро. Планируется, что девелопер построит порядка 25 кварталов по 100 тыс. кв. м жилья, четыре школы, детские сады, спортивные объекты, сформирует улично-дорожную сеть и внутреннюю площадь, при этом сохранив застройку улиц и градостроительные решения 1930-х годов. Реализация проекта запланирована на третий квартал 2025 года.

В рамках реализации проекта на Уралмаше планируется приспособить кузнечно-прессовый цех, на площади 12 тыс. кв. м появится мультифункциональный центр с пространствами для проведения выставочных и деловых мероприятий, гастрономическими точками и большой прогулочной территорией.

Мария Шараева