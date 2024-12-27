В Сочи спасатели помогли 400 жителям в 2024 году

В Сочи подвели итоги работы системы гражданской обороны за 2024 год. За этот период проведено 500 мероприятий, включая 378 противопожарных учений, 70 объектовых тренировок, 16 штабных тренировок и 10 командно-штабных учений с привлечением более 400 единиц спецтехники, передает пресс-служба администрации курорта.

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«В этом году на курорте семь раз вводили режим ЧС, и во всех случаях из-за непогоды. Поэтому мы развиваем систему оповещения, обновляем оборудование и технику, постоянно проводим учения и тренировки, чтобы наши жители и гости всегда чувствовали себя в Сочи под надёжной защитой», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.

Муниципальная служба спасения помогла более 400 жителям, включая 54 ребенка, и совершила свыше 1,4 тыс. выездов на различные происшествия. 52 спасателя получили дополнительную квалификацию.

Система «112» обработала более 450 тыс. обращений. АПК «Безопасный город» пополнился 449 видеокамерами, доведя общее количество до почти 3,7 тыс. устройств. С помощью системы видеонаблюдения раскрыто более 1,8 тыс. преступлений.

В городе установлено 160 новых комплексов сиренно-речевого оповещения о чрезвычайных ситуациях и расчищены русла 12 водных объектов.

Вячеслав Рыжков