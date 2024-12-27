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Суды оштрафовали уральский автосалон на 1,2 млн за нарушение ПДД клиентами

Суды в Свердловской области оштрафовали автосалон ООО «Авс-Моторс» более чем на 1,2 млн руб. из-за нарушений ПДД клиентами каршеринга. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, всего в отношении автосалона за год было вынесено более 1,1 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение ПДД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Облсуда, автосалон сдавал машины китайских марок в краткосрочную аренду, при езде на которых арендаторы нарушали ПДД. «Самые частые — нарушение рядности, превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время ООО "Авс-Моторс" проходит процедуру банкротства в арбитраже. Конкурсный управляющий организации в судах общей юрисдикции пытается восстановить сроки обжалования наложенных взысканий, но пока безуспешно, судьи районных судов оставляют ходатайства без удовлетворения», — сообщили в суде.

Подчеркивается, что в Облсуде зарегистрировано около 500 апелляционных жалоб конкурсного управляющего на решения судов первой инстанции. Апелляционный суд оставляет большинство решений судов общей юрисдикции без изменений.

Мария Шараева

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