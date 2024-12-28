Колядки «По щучьему велению», «Шарфик для Ежика» и шоу «Снежная Королева»

Культурные площадки Екатеринбурга подготовили обширную программу как для самых маленьких зрителей, так и для детей младшего школьного возраста. Вместе с родителями они смогут увидеть шоу в океанариуме «Снежная Королева», посетить «ЭкспоЕлку» и покататься на аттракционах, вместе с героинями мультсериала «Царевны» отправиться в путешествие, посмотреть спектакль о дружбе «Про китенка и котенка», а также помочь Ежику найти свою Бабушку. Подробнее о детской новогодней программе Екатеринбурга — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Коляда-театре с 20 декабря по 9 января проходят традиционные новогодние Колядки. На этот раз театр подготовил новый спектакль для детей «По щучьему велению». В знакомой с детства сказке рассказывается, как Емеля, которого все считали в семье за глупого, вдруг поймал удачу: ему в сети попалась волшебная щука, которая согласилась исполнять его желания. Какие приключения ждут Емелю, узнают маленькие зрители спектакля. После представления детей ждет встреча с Дедом Морозов и Снегурочкой. Вместе они будут водить хоровод у елки, кататься с надувной горки, а также заглянут в «Колядоскоп-театр» и получат подарки. А после всего на улице их ждет праздничный фейерверк, который устроят два скомороха. Стоимость билета — от 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры спектакля для детей "Заколдованная сказка"

Фото: взято с сайта Уральского государственного театра эстрады Актеры спектакля для детей "Заколдованная сказка"

Фото: взято с сайта Уральского государственного театра эстрады

В Уральском государственном театре эстрады с 20 декабря по 7 января показывают спектакль «Заколдованная сказка». Это яркая история, произошедшая в канун самого волшебного праздника — Нового года. Лесная Колдунья превращает добрую, красивую Снегурочку в чучело, которого все без исключения боятся. Если часы Колдуньи пробьют полночь, то Снегурочка останется такой навсегда. Помощники Деда Мороза вместе с юными зрителями отправятся в сказочный лес в надежде повернуть стрелки часов вспять и спасти Новый год. Стоимость билета — от 700 руб.

В Ельцин-центре с 20 декабря по 8 января показывают новогодний детский спектакль «Про китенка и котенка». Это история для всей семьи о первой дружбе, поддержке и настоящем счастье, которое можно разделить только с самым близким. Маленький китенок постоянно на всех обижался, а потом и вовсе решил остаться один. Поэтому он проглотил весь мир и оказался в космосе, но никто и представить не мог, что в китенковом брюшке не хватит места для невероятно общительного котенка. Все дети во время спектакля получат небольшие магические подарки. Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новогоднее шоу "Снежная Королева"

Фото: взято с сайта океанариума Екатеринбурга Новогоднее шоу "Снежная Королева"

Фото: взято с сайта океанариума Екатеринбурга

В океанариуме Екатеринбурга с 25 декабря по 12 января показывают новогоднее шоу «Снежная Королева». Зрителей увидят сюжет известной сказки в исполнении артистов, а также дельфинов, белых полярных китов, морских котиков. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Елка телеканала МУЛЬТ"

Фото: ООО «Фест Хенд Медиа Продакшн» "Елка телеканала МУЛЬТ"

Фото: ООО «Фест Хенд Медиа Продакшн»

В киноконцертном театре «Космос» с 27 по 30 декабря можно успеть попасть на «Елку телеканала МУЛЬТ». На сцене для малышей и их родителей оживут Синий трактор, Царевны, Лунтик, Матроскин и Шарик из «Простоквашино», Волк и Заяц из «Ну, погоди!» и другие персонажи. Зрителей ждет увлекательный сюжет, разворачивающийся на сцене и в зале, более 25 ростовых кукол, цирковые трюки и акробатические номера. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Шарфик для Ежика или привет, Бабушка!"

Фото: соцсети Культурного центра «Верх-Исетский» Спектакль "Шарфик для Ежика или привет, Бабушка!"

Фото: соцсети Культурного центра «Верх-Исетский»

В Культурном центре «Верх-Исетский» с 27 декабря по 7 января для детей от одного года до трех лет показывают спектакль «Шарфик для Ежика или привет, Бабушка!». Сон главного героя Ежика вдруг оживает и рассказывает маленьким зрителям о заботе, семейных ценностях и радостях встреч. В семье, где живет любовь и доброта, всегда случаются чудеса. Детский билет включает в себя участие в спектакле, мастер-классе, фотосессии и получение подарка. Стоимость детского билета — 2 тыс. руб., взрослого — 1 тыс. руб.

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии с 27 декабря по 6 января показывают постановку «С Новым годом, Заяц-герой!». В преддверии Нового года, когда волшебство витает в воздухе, зрители станут участниками сказочного путешествия, где познакомятся с героями, которые поделятся секретами настоящей смелости. В «зимнем парке» ребят встретят сказочные персонажи, чтобы поиграть с ними в игры, а у елки пройдет новогодний бал, где каждый маленький гость сможет проявить ловкость, смекалку и отвагу, за что получит в подарок от Деда Мороза волшебную сказку о настоящем герое. Стоимость билета — от 200 руб.

Во Дворце культуры железнодорожников с 27 декабря по 6 января проходит показ новогодней сказки-мюзикла «Летучий корабль». Чтобы пополнить казну, Царь вступает в сговор с хитрым и жадным воеводою Полканом, и решает обвенчать его с дочерью Забавой. Полкан готов решить проблемы Царя и наконец самому занять престол. Но Забава поставила условие, что выйдет замуж за того, кто построит Летучий Корабль. Какие испытания ждут влюбленного в Забаву Ивана, чем поможет летучий корабль и состоится ли праздник — узнают зрители спектакля. После на встречу с детьми выйдут Дед Мороз и Снегурочка, а также их ждут игры, танцы и фотосессия у Новогодней елки. Стоимость билета — 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Лапки Шоу "Мур-Тур"»

Фото: соцсети Культурного центра «Верх-Исетский» Спектакль «Лапки Шоу "Мур-Тур"»

Фото: соцсети Культурного центра «Верх-Исетский»

С 28 декабря по 4 января в «Верх-Исетском» проходит интерактивный спектакль «Лапки Шоу "Мур-Тур"». Он рассказывает историю о путешествии трех пушистых котов по огромной стране — России. Мусик и Краш Мяушкин не позволят Мурашке огорчиться из-за нелепой случайности, которая может доставить неприятности Деду Морозу. В тот момент, когда кажется, что исправить ситуацию невозможно, случается волшебство. Маленьких зрителей после спектакля ждет хоровод вокруг елки, а также шоу мыльных пузырей. Стоимость билета — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЭкспоЕлка

Фото: взято с сайта ЭкспоЕлки ЭкспоЕлка

Фото: взято с сайта ЭкспоЕлки

В Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 29 декабря по 8 января проходит «ЭкспоЕлка 2025». Гости смогут посетить более аттракционов: механические карусели, батутный парк, VR и Digital зоны. А каждые два часа в парке аттракционов проходит новогоднее представление у главной елки. Также в этом году организована праздничная новогодняя ярмарка, на которой представлено более 20 ларцов и фудкорт. Стоимость билета на представление и аттракционы — от 1,69 тыс. руб.

В Ельцин-центре со 2 по 7 января проходит интерактивная экскурсия «Новогодние мелодии» для детей и подростков. Как повелось, празднование Нового года и Рождества всегда сопровождалось музыкой. В России до революции пели колядки и рождественские гимны, а известные композиторы вдохновлялись преддверием чуда и писали произведения, ставшие настоящими праздничными символами. В СССР с возвращением празднования Нового года канон праздничных песен сформировался благодаря кино и телевидению. На экскурсии расскажут, как развивалась новогодняя песня в ХХ веке. А закончиться историческое путешествие прослушиванием новогодних виниловых пластинок и компакт-кассет. Стоимость билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 2 и 3 января показывают спектакль «Снежная королева». Это история о мужестве и дружбе, о том, как сила любви может преодолеть любые трудности. В спектакле раскрываются вечные темы: добро и зло, свет и тьма, сила человеческого духа. Декорации для постановки разрабатывал народный художник России Игорь Нежный. Над костюмами работала Наталия Лопусова-Томская, чьи работы находятся в частных собраниях и коллекциях России, Италии, Великобритании, США, Канады, Германии и других стран. Стоимость билета — от 800 руб.

На сцене Дворца молодежи 4 и 5 января представляют новый спектакль «Двенадцать месяцев». Перед зрителями возникает полный очарования волшебный заснеженный лес. В этом мире чудес у новогоднего костра героиня встречает 12 братьев-месяцев, которые обещают помочь ей найти подснежники. И так случается новогоднее чудо. Стоимость билета на спектакль — от 900 руб.

А 6 января на сцене Дворца молодежи покажут новогодний спектакль «Умка». Это сказка о крепкой дружбе, новогоднем чуде и удивительном мире Крайнего Севера, которая оживает среди арктических льдов, северного сияния, снегопада и танцующих северных оленей. После спектакля маленьких гостей пригласят в хоровод вокруг елки, а после вручат сладкие подарки. Стоимость билета — от 800 руб.

На сцене Дворца культуры железнодорожников 8 января покажут детское интерактивное новогоднее шоу «Царевны — Новый год наоборот». В этот раз Баба Яга задумала выкрасть старинную реликвию — магическое зеркало, которое способно изменить волшебников. Царевны станут капризными, недружелюбными, неопрятными, а к таким детям Дед Мороз не приходит и не дарит подарков. Что же им делать? Подскажут маленькие зрители. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Подготовила Анастасия Таначева