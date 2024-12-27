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В Самарской области в новогодние праздники будут вывозить мусор в усиленном режиме

В Самарской области в период новогодних праздников будут вывозить мусор в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба АО «Экология».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным регоператора, с 29 декабря по 8 января на маршруты ежедневно будут выходить более 250 единиц техники. При этом не менее 400 работников транспортных компаний обеспечат бесперебойную работу по графику. В АО «Экология» также отметили, что «созданы резервы по топливу и запасным частям».

В первых числах января регоператор запускает пилотный проект по переработке живых новогодних елок. В некоторых местах их продажи к 6 января появятся специальные зеленые бункеры, которые будут вывозиться по мере накопления. Деревья измельчат в щепу, а затем передадут для нужд реабилитационного центра «Иппотерапия».

Андрей Сазонов

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