Проект южного волонтёра Сбера помог 4 000 россиян стать потенциальными донорами

Три года назад назад финансист из Ростова-на-Дону Ирина Тарзанова вступила в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ). С тех пор – она амбассадор донорства костного мозга в стране. О том, как и почему она помогает популяризации донорства и о его важности для каждого россиянина – в материале ниже.



Многие в России приходят в волонтерство и донорство костного мозга из-за того, что столкнулись с болезнью близкого человека. У меня было не так. Однажды я увидела в соцсетях информацию о донорстве костного мозга. Стала изучать тему. Вопросов оказалось много. Больно ли это? Безопасно ли? А для чего это нужно? Искала ответы, и так вышла на Национальный РДКМ. Связалась с Регистром, расспрашивала. В Национальный РДКМ я и супруг вступили вместе. Помню, как в последний рабочий день перед новогодними праздниками, получила сообщение, что я в Регистре. Поделилась новостью у себя в соцсетях, публиковала посты об этой теме. Рассказывала, почему важно становиться донорами, что это не страшно и не больно. А потом поняла, что хочу делать больше для популяризации донорства костного мозга.

Я финансист, работаю в Сбербанке с 2012 года. В 2021-м вернулась на работу из декретного отпуска и увидела, как активно здесь поддерживают инициативы сотрудников, помогают в их реализации. У нас на юге России - это десятки программ по развитию корпоративной культуры и содействию волонтерским проектам. Предложила продвигать донорство костного мозга. Среди коллег в Юго-Западном банке быстро нашлись сторонники, поддержавшие мою инициативу. Вместе проводили встречи, рассказывали об этом виде донорства. Интересоваться стали всё больше родных и знакомых моих коллег: звонили, писали, задавали вопросы. Нам помогали и специалисты Национального РДКМ: объясняли сложные моменты, читали лекции, по любым вопросам всегда были на связи. Сначала в Ростове-на-Дону – здесь находится наш макрорегиональный офис, который координирует работу в 16 регионах юга России и Северного Кавказа. Вскоре мы стали проводить офлайн и онлайн-встречи и в соседних регионах. За год провели более 20 встреч для тысячи человек. А с учетом тех, кто посмотрел их в записи, – это три тысячи. Благодаря нашему проекту Национальный РДКМ пополнили более 100 новых доноров.

Сбер ежегодно проводит среди сотрудников конкурс социальных проектов со всей страны. Я участвовала со своим проектом по развитию донорства костного мозга – и победила. На церемонии награждения получила награду из рук Германа Оскаровича Грефа.

В начале 2023 года мы провели единую донорскую акцию для сотрудников в 25 городах страны: от Владивостока до Калининграда. Как итог: 750 участников стали потенциальными донорами. Это то, что нам удалось подсчитать. Потому что всегда есть отложенный эффект. Кто-то позже сдал биообразец в лаборатории или заказал набор для вступления в регистр по почте. Это нормально, когда до принятия решения нужно больше времени подумать, посоветоваться с родными. Я всегда и всем говорю: «Вступать в регистр надо осознанно».

В январской акции хотели участвовать гораздо больше моих коллег из самых разных городов России. Но нужно и в десятки раз больше спикеров, досконально разбирающихся в теме и готовых ответить на любой вопрос. А с этим пока непросто. Поэтому мы запустили курс обучения волонтеров, чтобы они могли рассказывать о донорстве костного мозга и продвигать эту тему. Курс прошли уже около 20 человек.

В сентябре прошлого года мы провели еще одну единую акцию для сотрудников по всей России. Ведем вебинары, лекции, популяризируем тему через СМИ, соцсети и партнёров. Это важно, потому что главная проблема, из-за которой вокруг донорства костного мозга существует множество мифов и страхов, – это недостаточность знаний у россиян. А всё, что непонятно - пугает.

Донорские акции прошли и на «Зелёном Марафоне» – масштабном беговом фестивале, который Сбер организует по всей стране. На нем к регистру присоединились ещё 250 человек: не только сотрудники компании, но и спортсмены, любители здорового образа жизни и целые семьи, участвовавшие в забеге.

Когда я начала заниматься популяризацией донорства костного мозга было понимание и желание рассказать всем, что донорство костного мозга – это возможность спасать людей. И чем многочисленнее Регистр - тем больше шансов на сохранение самого ценного – жизней. В детстве у меня была мечта - иметь близнеца. И здесь это возможно, т.к. у каждого человека на Земле может быть генетический близнец. Я хочу, чтобы, если кому-то генетический близнец внезапно понадобится, он обязательно уже был в Регистре. И я делаю для этого всё возможное. На сегодня, уже больше 4 000 человек решили стать потенциальными донорами. Среди моих коллег нашлось уже минимум 10 поделившихся своими кроветворными клетками, чтобы спасти чью-то жизнь.