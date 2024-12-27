«Людей не хватает, и это надолго»

Директор HeadHunter Юг Олеся Лавренова рассказала в интервью «Ъ-Кубань», кому в Краснодарском крае в уходящем году платили больше всего, каких специалистов особенно не хватало, чем работодатели привлекали сотрудников и какие новые тренды возникали на рынке труда. По словам эксперта, высокая конкуренция за людей в 2023 и в 2024 годах привела к рекордному росту зарплат. В 2025 году тенденция сохранится, но темп повышения уровня оплаты труда замедлится.

Олеся Лавренова

Фото: пресс-служба HeadHunter Юг

— Какие специалисты были наиболее востребованы в Краснодарском крае в 2024 году?

— Список самых востребованных специалистов практически не менялся в течение всего года. Наибольшим спросом на Кубани по-прежнему пользуются менеджеры по продажам, рабочий персонал, продавцы-кассиры и продавцы-консультанты, повара, пекари и кондитеры, строители, водители и специалисты сферы производства и сервисного обслуживания, домашний и обслуживающий персонал, представителей сферы туризма и гостиничного бизнеса, медперсонал, административный персонал. Реже всего в крае в этом году искали сценаристов, режиссеров, продюсеров, андеррайтеров, бортпроводников и гейм-дизайнеров.

Надо отметить, что в целом в России самыми востребованными являются представители двух сфер — это продажи всех видов (и розница и b2b), а также рабочий и линейный массовый персонал (рабочие всех видов, водители, курьеры, кладовщики, упаковщики, операторы колл-центров и т. д.).

Встречались и необычные вакансии. Например, сценарист для КВН, утюжильщик, зооняня, зоопсихолог, виноградарь, мастер по ткачеству, тестомес. Также в ситуации дефицита кадров многие компании осознанно размещают креативные вакансии, чтобы привлечь к себе внимание и заодно немного попиариться в соцсетях — такие вакансии обычно разлетаются по разным чатам и пабликам. На Кубани, к примеру, искали косплеера, чтеца стихов крабам, дегустаторов бургеров и пиццы, тарологов и нумерологов в штат и т. д.

— Каково соотношение спроса и предложения на рынке труда Кубани?

— Нехватка кадров впервые ярко проявилась весной 2023 года. В 2024 году до октября индекс конкуренции был в диапазоне, свидетельствующем о дефиците кадров, — меньше четырех резюме на одну вакансию. По данным на конец года, на одно предложение работодателя приходится четыре резюме. Это нижняя граница нормы и говорит о том, что в конце года соискатели стали чаще размещать резюме, а работодатели — наоборот, замедлили свою активность.

Уменьшение числа вакансий связано, во-первых, с сезонностью — перед новогодними праздниками работодатели реже ищут новых людей, оживает рынок обычно в феврале. Еще одна причина — повышение ключевой ставки, и это тоже останавливает часть бизнесов от увеличения найма прямо сейчас. Но даже глядя на то, что резюме стало больше, а вакансий чуть меньше, это не оказывает глобального воздействия на дефицит кадров, главную роль здесь все же играет демография. Людей не хватает, и это надолго.

«Уменьшение числа вакансий связано, во-первых, с сезонностью — перед новогодними праздниками работодатели реже ищут новых людей, оживает рынок обычно в феврале. Еще одна причина — повышение ключевой ставки, и это тоже останавливает часть бизнесов от увеличения найма прямо сейчас»

— А если посмотреть на отдельные муниципалитеты, есть ли сильные отличия в кадровой ситуации? Например, на побережье в каких сотрудниках нуждаются больше всего?

— Делить на муниципалитеты и говорить, что где-то ситуация кардинально отличается — сложно. Вообще сейчас нигде в стране, не то, что в крае, нет клондайка со свободной рабочей силой. А в тех регионах, где людей больше по разным причинам (большой приток новых жителей, как на Кубани, или более высокая рождаемость, как на Кавказе) работодатели и так размещают большее число вахтовых вакансий, пытаясь таким образом людей вывозить в нужные им территории. Безработица в стране 2,3% по данным октября, в то время как более-менее нормальное значение для России — 5,5% (безработные будут в экономике всегда, это нормальное явление, вопрос только в том, сколько их — слишком мало или слишком много).

На Кубани из-за климатических и географических условий сильно развиты сферы гостеприимства и сельского хозяйства. Поэтому, побережье — это всегда большой поток вакансий в туризме, гостиничном бизнесе, общепите. А еще это сезонность и сложности, связанные с тем, чтобы найти людей только на сезон. Отельеры в этом году признавались, что желающих занимать такие позиции все меньше и меньше — они находят хороший доход и у себя в регионах. Сельское хозяйство — это тоже сезонность и тоже сложно искать людей. В этом году производителям яблок на Кубани удалось привлечь сборщиков из Центральной России, где был неурожай, но что им делать дальше — непонятно, ведь это была уникальная ситуация. Так что по всему краю ситуация с кадрами, особенно с сезонными, довольно сложная.

— Какие в этой связи меры предпринимают работодатели? Должны ли они повышением зарплаты реагировать на кадровый дефицит?

— Высокая конкуренция за людей в 2023 и в 2024 годах привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь–сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на онлайн-площадках — плюс 20% в целом по стране. На Кубани средняя предлагаемая зарплата по рынку в ноябре 2023 года была около 55 тыс. руб., в ноябре этого года — уже 65 тыс. руб.

Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений — на одну вакансию на Кубани приходилось 3,1–3,2 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений, по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся.

«Согласно опросу hh.ru, увеличивать оплату труда в 2025 планируют две трети компаний, каждая четвертая оставит их без изменений»

Свыше половины кубанских компаний планируют увеличивать численность персонала в 2025 году, каждая пятая допускает сокращение штата (для сравнения в 2024 году сокращения планировала каждая десятая компания). На фоне роста ключевой ставки возможен уход определенной части неэффективного бизнеса, замедления производств. Однако рынок труда сможет быстро абсорбировать высвобождаемую рабочую силу, в стране просто нет достаточного «трудового резерва», способного покрывать все потребности экономики. Рынок труда, при отсутствии новых внешних и внутренних знаковых событий, останется сложным и дефицитным. Речь, в первую очередь, про линейные массовые позиции, синих воротничков — с опытом и без.

Рост зарплат продолжится, хотя более умеренными темпами, чем в 2023–2024 годах. Согласно опросу hh.ru, увеличивать оплату труда в 2025 планируют две трети компаний, каждая четвертая оставит их без изменений. Основной рост зарплат по-прежнему будет сосредоточен в самых дефицитных профессиях — рабочем, производственном, строительном персонале и в торговле, на которые суммарно приходится две трети всего спроса на рынке труда. К ноябрю 2024 года зарплаты «синих воротничков» уже вплотную приблизились к зарплатам руководителей.

— Кроме очевидного — повышения заработной платы, как еще привлекают работников?

— Сейчас становится все более популярным термин «человекоцентричность», это забота о сотрудниках, отношение к ним как к клиентам компании, забота о своем персонале.

В свою очередь, согласно исследованию hh.ru, ДМС остается ключевой составляющей программы поддержки работников у кубанских работодателей. На втором месте по доступности оказалась возможность участия в корпоративных спортивных мероприятиях, когда компании частично или полностью компенсируют своим работникам походы в спортзал или на фитнес, также компаний предоставляют возможность использовать телемедицину, лечиться в санаториях, питаться за счет работодателя (от фруктов и печений до полноценных обедов).

73% опрошенных в Краснодарском крае в качестве программы поддержки работников хотят получить путевки в санатории или на курорты, 66% — доступ к ДМС, 52% — скидки на фитнес или компенсацию посещения спортзала, по 34% хотят иметь период восстановления после тяжелой болезни и возможность диспансеризации.

Интересно, что поддержка психологического здоровья работников остается пока что менее популярной среди компаний. При этом со стороны работников запрос на психологическую поддержку есть и достаточно явный. Так, в ходе опроса hh.ru сразу 71% респондентов Краснодарского края заявили, что у них на работе нет никаких программ поддержки эмоционального состояния, но они хотели бы ее получить.

Кубанцы также отвечали в наших опросах, что было бы хорошо иметь на работе возможность обучения и переобучения, наставничества и карьерного роста.

«В ноябре 2023 года средняя ожидаемая зарплата по рынку труда на Кубани составляла 53 ты. руб., сейчас — 70 тыс.»

— Какие желаемые зарплаты соискатели указывают в резюме?

— В 3 квартале 2024 года больше 50% кубанских соискателей сообщили, что не согласятся на более низкую зарплату, чем хотелось бы, в обмен на стабильную работу. В 4 квартале такой позиции придерживаются еще больше опрошенных — около 55%. Именно во втором полугодии 2024 года этот показатель преодолел границу в 50%, до этого на протяжении 10 лет готовность кубанцев и россиян в целом снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства была ниже.

В целом за последние пять лет средняя ожидаемая зарплата увеличилась как минимум на 48%. Почему это происходит? Есть три базовых фактора. Во-первых, сказывается ускорение инфляции. Во-вторых, произошел разворот рынка труда в сторону соискателя — если в 2019 году люди искали работу, то сегодня работа ищет людей. Соискатели видят, что компании готовы платить больше, и корректируют свои ожидания по зарплате. В-третьих, работодатели становятся более требовательными, зачастую стараясь силами одного сотрудника закрыть как можно больше смежных функций — что ведет к повышению нагрузки и переработкам. Понимая это, соискатели делают ответный ход: многие готовы брать на себя больше, но и зарплату хотят получать соответствующую.

В ноябре 2023 года средняя ожидаемая зарплата по рынку труда на Кубани составляла 53 ты. руб., сейчас — 70 тыс.

— У кого в Краснодарском крае самые высокие зарплаты?

Самые высокие средние зарплаты у высшего и среднего менеджмента — около 118 тыс. руб., в автомобильном бизнесе и консалтинге — по 100 тыс. руб., в транспорте и логистике, а также в строительстве и недвижимости — 97–99 тыс. руб. Самые низкие — в сфере гостеприимства (55 тыс. руб.), безопасности (50 тыс. руб.), розницы (48 тыс. руб.), науки и образования (46,5 тыс. руб.).

— Многие хотят в новом году начать новую жизнь, найти новую работ. Насколько сейчас удачный момент для этого?

Здесь есть интересные данные. Мы провели опрос, и стало известно, что 45% опрошенных жителей Краснодарского края меняли место работы в этом году и чаще всех это делали работники профсферы «Гостиницы, рестораны, общепит и кейтеринг» — сразу 59%.

Если взять во внимание географический фактор, то чаще всего меняли работу жители Красноярского края и Самарской области (по 52%), на третьем месте в России — респонденты из Ростовской области (51%), Кубань здесь только на 14 позиции с 45% положительных ответов. Самыми лояльными работодателям и постоянными оказались сотрудники в Оренбургской (29%) и Волгоградской (26%) областях.

Соискатели активно выходят сейчас на рынок труда, так как видят большой рост зарплат и различных бонусов — кто-то просто обновляет резюме или создает новое, чтобы присмотреться к рынку труда — а вдруг будет что-то получше, чем у меня сейчас? Кто-то конкретно ищет новые варианты. Пока рынок труда дефицитный, всегда есть смысл просматривать вакансии и пробовать искать новую работу.

Беседовала Маргарита Синкевич