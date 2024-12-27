Ярославцы стали реже закладывать вещи в ломбард

В Ярославской области за девять месяцев этого года заключено более 46 тыс. договоров займа в ломбардах на сумму свыше 416 млн руб., сообщили в ярославском управлении Банка России. По сравнению с прошлым годом количество займов сократилось на 8,7%, но объем вырос на 8,3%.

Средний размер займа составил около 9 тыс. руб., что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. В регионе работают 84 офиса ломбардов, из которых 36 принадлежат десяти региональным компаниям.

Несмотря на снижение числа займов, услуги ломбардов остаются востребованными среди жителей Ярославской области. Эксперт ярославского отделения Банка России Андрей Коценко подчеркнул важность проверки законности деятельности финансовых организаций перед получением займа. Это можно сделать с помощью специального реестра на сайте Банка России.

Андрей Коценко отметил, что нелегальные ломбарды могут нарушать условия договоров и права заемщиков, превышая установленные законом процентные ставки и штрафы. В прошлом году в регионе выявили пять таких организаций, работавших под видом ломбардов или компаний по ремонту электроники. В текущем году зафиксировано две нелегальные организации.

Антон Голицын