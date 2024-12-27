Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи работает штатно. Самолеты, временно базировавшиеся на других аэродромах, возвращаются в город, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

В аэропорту полностью возобновлены рейсы из Сочи, они уже отправляются в города назначения. Ограничения сняли в 09:15 по мск.

Ранее в Сочи ввели ограничения на работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Были задержаны 12 самолетов на прилет и 23 на вылет.

Алина Зорина