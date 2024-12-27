Обновленному зданию цирка в Краснодаре оставят исторический облик

После реконструкции зданию цирка в Краснодаре оставят исторический облик. Об этом в эфире «”КП”—Кубань» рассказал архитектор Юрий Рысин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот с презентации Фото: Скриншот с презентации

В эскизах, предоставленных ростовскими архитекторами, было изображено здание, которое во многом отличалось от привычного облика краснодарского цирка. По словам архитектора, после обращения Российской академии архитектуры и строительных наук к губернатору Краснодарского края в проект внесли серьезные изменения. Сейчас в планах реализовать объект, который по облику будет похож на исторический.

Ранее стало известно, что проект реконструкции краснодарского цирка получил одобрение от регионального департамента архитектуры и министерства культуры Кубани. В обновленном здании будет 1,8 тыс. зрительских мест, а также зоны для отдыха и большая парковка. В цирке будет сохранена уникальная мозаика, созданная Григорием Дауманом и Александром Кудрявцевым.

Алина Зорина