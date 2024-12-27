На новогодних праздниках в центре Воронежа ограничат движение и парковку

В центре Воронежа с 28 декабря по 9 января ограничат парковку и движение автомобилей. Об этом сообщили городском управлении дорожного хозяйства.

В управлении транспорта Воронежа расскали, что в новогоднюю ночь в облцентре продлят работу общественного транспорта. С 23:00 31 декабря до 02:00 1 января планируются дежурные рейсы на магистральных маршрутах № 5, 6, 8, 9КА, 9КС, 14, 21, 26, 32, 49, 52, 63, 77, 80, 90, 20 и 37. Интервал движения на них составит от часа до полутора.

Мэр Сергей Петрин также сообщил, что площадь Ленина в новогодние праздники будет работать с 10:00 до 22:00, в новогоднюю ночь — до 2:00. Он добавил, что на 29 декабря запланировано открытие катка на Адмиралтейской площади. При наличии своих коньков катания на нем будут бесплатными, как и в предыдущие годы в Центральном парке и на площади Ленина.

Анастасия Колпачева, Алина Морозова