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В Самаре после проверки прокуратуры закрыли пансионат «Вечерние беседы»

В Самаре после прокурорской проверки в отношении ООО «Близкие люди», осуществляющего деятельность в сфере социального обслуживания престарелых и инвалидов, закрыт пансионат «Вечерние беседы». Все подопечные переселены для проживания в другие места социального обслуживания, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ходе проверки в здании и помещениях, где проживали свыше 80 человек, были выявлены множественные нарушения требований пожарной безопасности, создающие прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Так как вынесенное надзорным ведомством представление об устранении нарушений закона организацией в полном объеме не было удовлетворено, прокуратура направила исковое заявление в суд.

В итоге Красноглинский районный суд установил запрет частному пансионату «Вечерние беседы» осуществлять социальную деятельность до полного устранения выявленных нарушений.

Алексей Алексеев

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