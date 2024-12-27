В Петербурге появилась первая судостроительная научно-производственная рота

На Северной верфи (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сформировали первую в Петербурге судостроительную научно-производственную роту, сообщает пресс-служба ОСК. Аналогичные подразделения действуют на предприятиях госкорпорации в Северодвинске («Севмаш») и Калининграде («Янтарь»).

Научно-производственная рота Северной верфи состоит из 30 новобранцев — выпускников профильных колледжей, ранее проходивших на заводе производственную практику. Призывники уже прибыли в расположение Объединенного учебного центра ВМФ в Петербурге и после курса общевойсковой подготовки приступят к срочной службе, уточнили в ОСК. Пополнять роту новобранцами будут каждые полгода — весной и осенью.

Для совмещения срочной службы в армии с работой по производственному профилю режим дня нового подразделения сформировали с учетом рабочего графика завода.

Как писал «Ъ», первая производственная рота появилась в Вооруженных силах России в 2015 году на Красногорском механическом заводе имени Зверева. В судостроительной отрасли такое подразделение впервые было сформировано на заводе «Севмаш» в Северодвинске в 2018 году.

Владимир Колодчук