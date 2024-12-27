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Глава СКР поручил завести дело из-за избиения на Кубани школьника с заболеванием

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении ребенка в Краснодарском крае. Об этом сообщает инфоцентр ведомства.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

В соцмедиа распространилась информация, что в Динском районе ребенок во время конфликта, произошедшего в автобусе, избил сверстника с заболеванием. Сообщалось, что нападавший знал о диагнозе и систематически издевался над мальчиком.

Глава СКР поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову представить доклад по возбужденному уголовному делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

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