Последняя суббота 2024 года будет рабочей для 62% компаний Челябинска

В 62% компаний Челябинска 28 декабря в этом году будет полным рабочим днем в соответствии с Трудовым кодексом. Решение сделать субботу выходным Госдума оставляла за главами регионов, сообщает пресс-служба платформы SuperJob.

В каждой четвертой организации челябинцев отпустят домой раньше. В 9% случаев работодатели решили вызвать только дежурных сотрудников. 1% компаний сделал субботу выходным днем, но с последующей отработкой, еще 1% — без отработки.

Виталина Ярховска