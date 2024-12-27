В Оренбуржье суд рассмотрит дело о хищении денег сельхозорганизации бухгалтером

В Ленинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера одного из фермерских хозяйств Оренбурга. Она обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2015 года по 2019 год обвиняемая «пользовалась отсутствием контроля со стороны главы сельхозорганизации». Под видом осуществления правомерных перечислений она перевела с расчетного счета хозяйства на принадлежащие ей банковские счета свыше 5,8 млн руб. Вину в совершении преступления бывший главный бухгалтер признала.

Руфия Кутляева