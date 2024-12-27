В Ростове осудили судебного пристава за оценку «БМВ 520i» в 29 тысяч рублей

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор судебному приставу-исполнителю Октябрьского районного отдела Елене Ратиевой. Она признана виновной по делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что Елена Ратиева при выполни свои должностных обязанностей должна была определить стоимость автомобиля «БМВ 520i». Подсудимая оценила ее в 29 тыс. руб. При этом иномарка относится к бизнес-классу и выпускается с 2020 года.

Как утверждается, рыночную стоимость автомобиля фигурантка знала.

Суд назначил судебному приставу два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.

Анастасия Казуков